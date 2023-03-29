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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تعلن عن وقوع اشتباك مسلح بين مقاتليها وقوات الاحتلال في مدينة نابلس فجر اليوم
مصادر عبرية: محاولة دهس جنود بمركبة مسرعة بالقرب من عزون دون وقوع إصابات أو أضرار وعمليات تمشيط تجري بحثا عن المنفذ
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الكيان الاسرائيلي هو المكان الوحيد الذي تلتزم الولايات المتحدة بأمنه بشكل صادق
ا ف ب: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان
وزير الخارجية الايراني يغادر الى موسكو بزيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الروسي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا
مراسلة العالم: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الارهابي في ايرلندا الشمالية
النيابة العامة البلجيكية تعلن توقيف ثمانية أشخاص بشبهة الاعداد "لاعتداءات إرهابية"
رويترز عن مصدر مطلع: الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يوجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن
مراسلة العالم: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه استجواب لجنة الاتصال مساء اليوم
مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تعلن عن وقوع اشتباك مسلح بين مقاتليها وقوات الاحتلال في مدينة نابلس فجر اليوم
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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