مجلس الشيوخ الأميركي يصوت اليوم على سحب 'الضوء الأخضر' لغزو العراق

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بذلك سينهي "الشيوخ الأمريكي" تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.

واشارت وكالة "أسوشيتد برس" لا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات الأمريكية، التي لا يزال هناك حوالي 2500 جندي منها في العراق بدعوة من حكومة بغداد، حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية.

كما سيلغي القرار إجراء اتخذ عام 1991 يفرض عقوبات بسبب حرب الخليج الفارسي التي قادتها امريكا.

ويقدر عدد القتلى العراقيين خلال الحرب بمئات الآلاف، كما قتل نحو 5000 جندي أمريكي بعد أن زعمت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش زورا امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: "الأمريكيون يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي. وتمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما".

يقول مؤيدون، بينهم ما يقرب من 20 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.