شاهد.. معاناة قاسية تتحملها أهالي الحسكة في شهر رمضان والسبب..

العالم - مراسلون

تستمر القوات التركية ومرتزقتها من الفصائل الموالية لها بتعدياتها المتكررة بحق أبناء محافظة الحسكة، حارمة أكثر من مليون نسمة من مياه الشرب بعد إغلاقها للمصدر الرئيس من محطة آبار علوك، مايضاعف معاناة الأهالي مع دخولنا شهر رمضان المبارك.

معاناة مضاعفة يعيشها الأهالي مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نظرا لانعدام الرقابة التموينية الحكومية عن الكثير من المناطق لخروجها عن سيطرة الدولة السورية، وتحكم ميلشيا "قسد" بالمعابر المؤدية إلى المحافظة.

ترتفع مناشدات الأهالي بالتدخل الفوري وتكثيف الجهود الحكومية مع المنظمات العاملة في الشأن الإنساني لإنقاذهم من ارتفاع الأسعار وتأمين مياه الشرب على الأقل خلال شهر رمضان المبارك.

حرمان وعطش وارتفاع أسعار، ضرائب باهظة يدفعها أبناء الجزيرة السورية لوقوعهم في بقعة جغرافية تتحكم فيها القوات التركية ومرتزقتها من جهة، ومجموعات قسد" من جهة أخرى.

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