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شاهد.. معاناة قاسية تتحملها أهالي الحسكة في شهر رمضان والسبب..

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

تتواصل معاناة أهالي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أيام شهر رمضان المبارك في ظل استمرار تركيا بقطع مياه الشرب عن المدينة وريفها، فيما تتحكم ميليشيا قسد بالمعابر المؤدية الى المحافظة، وهو ما يؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

العالم - مراسلون

تستمر القوات التركية ومرتزقتها من الفصائل الموالية لها بتعدياتها المتكررة بحق أبناء محافظة الحسكة، حارمة أكثر من مليون نسمة من مياه الشرب بعد إغلاقها للمصدر الرئيس من محطة آبار علوك، مايضاعف معاناة الأهالي مع دخولنا شهر رمضان المبارك.

معاناة مضاعفة يعيشها الأهالي مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نظرا لانعدام الرقابة التموينية الحكومية عن الكثير من المناطق لخروجها عن سيطرة الدولة السورية، وتحكم ميلشيا "قسد" بالمعابر المؤدية إلى المحافظة.

ترتفع مناشدات الأهالي بالتدخل الفوري وتكثيف الجهود الحكومية مع المنظمات العاملة في الشأن الإنساني لإنقاذهم من ارتفاع الأسعار وتأمين مياه الشرب على الأقل خلال شهر رمضان المبارك.

حرمان وعطش وارتفاع أسعار، ضرائب باهظة يدفعها أبناء الجزيرة السورية لوقوعهم في بقعة جغرافية تتحكم فيها القوات التركية ومرتزقتها من جهة، ومجموعات قسد" من جهة أخرى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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