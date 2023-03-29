أميرعبداللهيان: ردنا على الأميركيين كان حازما وواضحا في سوريا

العالم - إيران

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء في موسكو و ردا على سؤال حول الأحداث التي جرت مؤخرا في سوريا قال أميرعبداللهيان: هناك أحداث جرت خلال الأيام الأخيرة في منطقة شرق الفرات، وللأسف فإن الجانب الأميركي يكيل اتهامات فارغة حول هجمات زعم بأن جماعات موالية لإيران شنتها وكذلك ادعاء آخر بأن هذه الجماعات هاجمت إحدى المناطق بطائرة مسيرة إيرانية.

وأضاف: للأسف أن الجانب الأميركي طرح ويطرح ادعاءات لا أساس لها.. إن الأميركيين أطلقوا حكما مستعجلا وقاموا بفعل متسرع قبل أن يقدموا أية وثائق تثبت ادعاءاتهم، نحن لسنا بصدد المواجهة وخلق توتر، إيران كان لها دور بناء على الدوام وإن ردنا على الطرف الأميركي كان واضحا وحازما .

هذا وقال وزير الخارجية الإيرانية: إننا نعتبر كافة التغيرات الجيو- سياسية في المنطقة، تحت أي تبرير، بأنها مرفوضة، وندعو الأطراف المختلفة إلى انتهاج الحوار السياسي في هذا الخصوص.

من جانبه طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المؤتمر بإلغاء جميع أنواع الحظر اللاقانوني المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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