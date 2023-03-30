العالم - خاص بالعالم

الجيش الروسي وتحديدا قوات فاغنر، تحقق تقدما في عملية اسليطرة على باخموت، واقع اعترفت به كييف.

حيث قالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني أن قوات فاغنر حققت ما أسمتها درجة من النجاح في الأيام الأخيرة على محور المدينة. كييف في المقابل قالت ان قواتها توجه ضربات قوية للمجموعات الروسية.

مجموعة فاغنر استولت ايضا على مناطق جنوبي باخموت، كما سيطرت على مصنع معان شمالي المدينة.

باخموت تحولت إلى محور رئيسي في مسار المعارك، فإضافة إلى كونها عقدة مواصلات هامة وفيها خط سكك حديدة يربط جنوب وشرق حوض دونيتسك بشمال وغرب أوكرانيا، تعتبر المدينة الحصن الأهم بالنسبة للقوات الأوكرانية للحفاظ على مناطقها في دونيتسك، فيما تشكل البوابة الجنوبية الشرقية الوحيدة بالنسبة للروس للتقدم في عمق المنطقة.

هذا الواقع هو ما دفع بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي للقول بأن التخلي عن المدينة سيترك الباب مفتوحا أمام القوات الروسية للسيطرة على كامل إقليم دونباس.

فيما يقول الخبراء إن نجاح موسكو في الاستيلاء على باخموت سيمكنها من تحويل قواتها باتجاه مناطق اكبر مثل كراماتورسك وسلوفيانسك.

هذه المعطيات أجبرت كييف بحسب التقارير على التمسك بالقتال على محور باخموت، رغم التحذيرات الأميركية من التكلفة الباهظة لهذا الامر، والنصائح التي وجهتها واشنطن لكييف بأنه من الافضل توجيه هذا الجهد العسكري الى مناطق أكثر اهمية.

في المقابل باتت السيطرة على المدينة رمزا لتحقيق انتصار تريده موسكو، يعطيها زخما على الجبهات الأخرى، لتصبح باخموت بوابة النصر العسكري وحسم المعركة لروسيا وكذلك بالنسبة لأوكرانيا.

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