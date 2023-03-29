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أردوغان: تفكيرنا في الانتخابات لن يعيق مساعدة المتضررين من الزلزال

أردوغان: تفكيرنا في الانتخابات لن يعيق مساعدة المتضررين من الزلزال
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستواصل مساعدة متضرري الزلزال، مؤكدا أن الانتخابات لن تعطل الجهود المبذولة في هذا الإطار.

العالم - تركيا

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان: "التفكير في الانتخابات لن يعيق الجهود التي يتم بذلها لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي".

وأكد أردوغان أن جميع البلديات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" ستواصل جهودها لدعم المناطق المنكوبة من الزلزال وإقامة الفعاليات الرمضانية بها للتخفيف من معاناة المتضررين من الكارثة.

كما أشار أردوغان إلى أنه سيواصل زيارة تلك المناطق خلال شهر رمضان لمشاركة الناس آلامهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا في الـ 14 من مايو/ أيار المقبل، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، التي أشارت إلى أنه تم تحديد الـ 28 من الشهر نفسه لجولة الإعادة إذا لم يتم حسم النتائج في الجولة الأولى.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية اعتمدت طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قليجدار أوغلو، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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أردوغان: تفكيرنا في الانتخابات لن يعيق مساعدة المتضررين من الزلزال

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