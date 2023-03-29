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المحكمة الأوروبية تنظر في قضيتين ضد فرنسا وسويسرا بشأن المناخ

المحكمة الأوروبية تنظر في قضيتين ضد فرنسا وسويسرا بشأن المناخ
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتين ضد فرنسا وسويسرا بتهمة عدم التحرك في مواجهة آثار تغير المناخ  في خطوة تمثل سابقة في هذا المجال.

العالم - أوروبا

ويدين متقاعدون سويسرا بتأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على صحتهم، بينما يقاضي فرنسا رئيس بلدية بلدة في شمال البلاد مهددة بارتفاع مستوى المياه فيها.

وكانت هذه البلدة قد امهلت فرنسا تسعة أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ اتفاقية باريس التي تقضي بخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة أربعين بالمئة.

وقد حذرت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة كورين لوباج من المخاطر الكبيرة واشارت الى انه في حال قضت المحكمة لصالح المدعين فإنّ هذه السوابق القضائية ستطبّق في جميع دول مجلس أوروبا وربما في جميع دول العالم'.

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