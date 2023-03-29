بين بايدن ونتنياهو.. هل فتحت أزمة الكيان باب الخلافات مع واشنطن؟

لكن للأزمة هذه بعد خارجي، يتعلق بالعلاقة مع الإدارة الأميركية، حيث التوترات والخلافات موجودة من قبل الأزمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو.

فبايدن، يبدو أكثر ميولا لدعم حكومة لا يوجد فيها الليكود، أو تحديدا نتنياهو. ناهيك عن حكومة يترأسها الأخير وتضم أسماء يمينية ساهمت بقوة في توتير العلاقات مع واشنطن.

يضاف لذلك، حرص بايدن على استبعاد نتنياهو من المشهد، لما بات يشكله من عقبة أمام سياسات واشنطن في المنطقة، ولما يمثله من امتداد لحكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبين الكلام عن تلقي العلاقات الاميركية الإسرائيلية الضربة القوية الأولى بفعل سياسات نتنياهو، وبين الحديث عن أن هذه الخلافات ما زالت تحت السيطرة، هناك من يقول إن لمنظمة إيباك الكلام الفصل في هذا الملف.

تويت

اهتمام واضح لدى المغردين في تويتر بهذه القضية. 'توني' علق هنا. ما يثير الفضول هو أن الذين يريدون من بايدن إدانة ما يحصل في 'إسرائيل'، لكن ليس لديهم ما يطلبونه من بايدن حول مصادرة حكومة نتنياهو للأراضي الفلسطينية في انتهاك للسياسة الخارجية الأميركية وقرارات الأمم المتحدة.

حساب 'ديدز' انتقد سياسة واشنطن الداعمة لحكومة الكيان الاسرائيلي. بصفتي دافع ضرائب أميركي، أريد أن يتوقف دفع الأموال 'لإسرائيل' على الفور. نتنياهو لم يعد يخفي حقيقة أنه ديكتاتور. وكلنا نعلم أنه كذلك منذ فترة طويلة.

أما 'سوزان فينغولد' فغردت. عندما أدركت الولايات المتحدة أن الدراما السياسية داخل 'إسرائيل' يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار إقليمي. أصبح الضغط على نتنياهو من واشنطن حقيقيا.

رسوم

من الرسوم الساخرة التي تناولت هذه القضية، لدينا هذا الرسم الأول وفيه الكيان الإسرائيلي يطلق النار على نفسه، إضافة الى سياساته العنصرية، لديه أزمة داخلية وكأنه يطلق النار على نفسه من خلالها.

الرسم التالي يتناول التوتر بين جو بايدن ونتنياهو. هنا كتب مستجدات العلاقات الاميركية الاسرائيلي، وأحدهم يعطي الهاتف لبايدن ويقول نتنياهو.. بايدن يرد نتنيا.. هو.. اي نتنيا من؟.

في الرسم الأخير اختصار لطبيعة العلاقات بين الكيان وواشنطن، بعد اخراج ترامب من البيت الابيض نتنياهو يختبئ خلف شجرة هنا ويبدو ممتعضا من خروج صديقه وحليفه ترامب وبدء فترة جديدة اتضح انها متوترة مع البيت الابيض.

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