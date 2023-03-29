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صنعاء: العدوان دمر أكثر من ألف مسجد و 50 مقاما خلال 8 سنوات

صنعاء: العدوان دمر أكثر من ألف مسجد و 50 مقاما خلال 8 سنوات
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الهيئة العامة للأوقاف في صنعاء، اليوم،  أنّ العدوان السعودي دمّر 1264 مسجداً  و50 مقاماً خلال 8 سنوات من العدوان على اليمن.

العالم - اليمن

وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّه في تعز وحدها استهدف التحالف بالقصف الجوي وبالتفجير عبر عناصره من التنظيمات الإرهابية 25 مقاماً وضريحاً، كما استهدف المساجد والمقامات والأضرحة في 19 محافظة يمنية أخرى.

وأوضحت الهيئة أنّه من الأضرار التي تعرّضت لها هيئة الأوقاف في صنعاء إيقاف الموازنات والمرتبات، حيث توقفت موازنة كثير من الجهات التعليمية والصحية، مما أدى لمطالبة هيئة الأوقاف بسد جزء من احتياجات تلك الجهات ما يمثل عبئاً إضافياً على الأوقاف.

وقدّرت الهيئة العامة للأوقاف في صنعاء التكلفة الإجمالية لخسائر استهداف المساجد والمقامات بما يعادل 26 مليار ريال يمني، أي أكثر من مئة مليون دولار.

وأفاد وكيل الهيئة العامة للأوقاف في صنعاء عبد الله القدمي أنّ التفجيرات التي طالت المساجد حدثت على يد الجماعات المدعومة من العدوان بطريقة مباشرة.

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