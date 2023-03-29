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اتحاد الفيفا لكرة القدم يحرم اندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاما بعد رفض حاكم بالي استضافة منتخب الكيان الاسرائيلي

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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