مستقبل العدوان على اليمن

العالم – المشهد اليمني

وقد عمدت دول العدوان منذ بدء حربها فرض حصار خانق على الشعب اليمني، وقد ادى هذا الحصار الى خسائر فادحة في الارواح والاموال وتضاعفت خلال هذه الفترة جميع الازمات.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول ما هي ملامح العام التاسع من العدوان على اليمن؟ وهل ستستمر حالة اللا حرب واللا سلم التي يشهدها اليمن حاليا؟وما هي دلالات واهم رسائل مسيرات يوم الصمود ؟ وماذا عن تحالف العدوان اليوم ما هو وضعه سياسيا وعسكريا بعد مرور ثمان سنوات من الحرب على اليمن ؟

كما يبحث البرنامج مرحلة ما بعد فشل جميع الحلول لانهاء الحرب والحصار، هل خيار الدبلوماسية مازال مطروحا ؟وهل تعتقد ان الولايات المتحدة ستسمح بالتوصل الى اتفاق تهدئة وبانسحاب القوات المحتلة ؟

كما تطرق البرنامج الى السيد عبدالملك الحوثي اعتبر العدوان على اليمن اميركي، كيف يمكن ان تغير واشنطن موقفها من مواصلة العدوان في ظل حاجتها الشديدة لثروات اليمن وخاصة في الفترة الحالية ؟ وكيف يمكن انهاء هذا العدوان ، ما هو المطلوب لايقاف الحرب ؟ وماذا عن موقف المكونات اليمنية المختلفة في المناطق المحررة والمحتلة وحتى المرتزقة ؟ هل شهد تغيرا في ظل التغيرات المتلاحقة وعدم تحقيق تحالف العدوان لوعوده ؟

كما يناقش البرنامج موضوع لطالما اتهمت صنعاء الامم المتحدة بالتواطء مع دول العدوان، هل تتوقعون تغييرا في المواقف الاممية ؟في ظل المتغيرات في المنطقة، هل يتوقع ان يتغير موقف الدول العربية تجاه صنعاء؟

ضيوف البرنامج:

- فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليمني

- الاعلامي اليمني طالب الحسني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...