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مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري للجيش الصهيوني شمال جنين بالضفة المحتلة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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