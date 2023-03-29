في بغداد.. لقاء يجمع سفيري السعودية وإيران

العالم - العراق

وأظهرت صورة، السفير السعودي وهو يجلس إلى جانب نظيره الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية في بغداد.

وبحسب معلومات فإن اللقاء كان على مأدبة إفطار في مقر السفارة الإيرانية.



وكانت كل من السعودية وإيران والصين أعلنت في بيان مشترك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، بوساطة صينية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.



ومن المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وإيران حسين أميرعبداللهيان، خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما اتفقا خلال اتصالين هاتفيين في غضون بضعة أيام، وذلك عقب إعلان عودة العلاقات بين البلدين.



وأعلنت السعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق في بكين، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث، وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.