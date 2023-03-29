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متحدث كتائب أبو علي مصطفى: نكشف لأول مرة مسؤوليتنا عن العمليتين الأخيرتين في حوارة، وسننفذ المزيد وليفعل الاحتلال ما يشاء، ونحن نتحداه

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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