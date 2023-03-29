أمير عبد اللهيان: لقد أجريت محادثة مهمة ومثمرة مع لافروف

العالم - إیران

وكتب وزير الخارجية الايراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، الذي وصل موسكو مساء الثلاثاء على رأس وفد ، على تويتر مساء اليوم الاربعاء في ختام هذه الزيارة : اجريت اليوم في موسكو ، محادثات مهمة ومثمرة مع السيد لافروف حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف قمت بـ: متابعة اتفاقيات الرؤساء وتبادل الآراء حول المعاهدة الشاملة والتعاون طويل الأمد وحضرت في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما وفي الختام قمت برعاية افتتاح خدمة إصدار البطاقة الوطنية للرعايا الإيرانيين في السفارة.

وبحسب تقرير وكالة انباء فارس ، قال حسين أمير اللهيان بعد لقائه مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسي: "جرت محادثات مهمة". وكان من بين الموضوعات التي نوقشت الموافقة على اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين إيران وروسيا في برلماني البلدين. وسنشهد خلال الأسابيع القادمة توقيع هذه المعاهدة من قبل مسؤولي وزارتي خارجية البلدين والموافقة عليها في مجلس الدوما ومجلس الشورى الإسلامي.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها أمير عبد الله لموسكو بعد توليه وزارة الخارجية.