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السفارة الايرانية في اثينا ترفض مزاعم الكيان الصهيوني

السفارة الايرانية في اثينا ترفض مزاعم الكيان الصهيوني
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

رفضت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى أثينا مزاعم الكيان الصهيوني بضلوع طهران في التخطيط لباكستانيين اثنين لشن هجمات معادية للسامية في العاصمة اليونانية.

العالم - إیران

وكتبت السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية في تغريدة على تويتر: "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أثينا تنفي بشدة الشائعات التي تروجها المصادر الصهيونية والاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران".

واضافت: من الواضح أن نشر تقرير مزيف هو سيناريو ساذج صممه هذا الكيان لصرف الرأي العام ومحاولة التستر على تطوراته الداخلية.

وفي وقت سابق ، اعتقلت قوات الأمن اليونانية مواطنين باكستانيين يوم الأربعاء بتهمة التخطيط لشن هجوم على مطعم إسرائيلي في أثينا.

وأضافت رويترز نقلا عن مزاعم الشرطة اليونانية ومصادر مطلعة أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ساعد الشرطة اليونانية في تحديد ما وصفتها بـ "الشبكة الإرهابية" في أثينا ، وأن "إسرائيل" تزعم أن المعتقل تعاون مع إيران.

وادعى ضابط شرطة يوناني لوسائل الإعلام دون ذكر اسمه إن الباكستانيين المحتجزين تلقيا أوامر من مواطنين باكستانيين آخرين داخل إيران، حسب قوله.

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