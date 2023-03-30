الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

العالم - سوريا

وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق‎‎.

وأضاف المصدر الأمني إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".

وأشار المصدر إلى أن "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

إصابة عسكريين اثنين في العدوان الإسرائيلي

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، في بيان: "في حوالي الساعة 20 : 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.



وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.