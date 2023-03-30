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شاهد.. المقدسيون يصفون فتح سفارة أذربيجان في "تل أبيب" بالعار

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعتبرت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، قرار اذربيجان فتح سفارتها في تل أبيب، هدية لحكومة التطرف الصهيوني بزعامة نتنياهو. اما المقدسيون فوصفوه بالعار. 

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. المقدسيون يصفون فتح سفارة أذربيجان في "تل أبيب" بالعار

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