مقاومون يستبسلون في التصدي لاقتحام قباطية بجنين

العالم- فلسطين

وأظهرت مقاطع مصورة حجم إطلاق النار الكثيف صوب قوات الاحتلال المقتحمة، وكذلك إلقاء قنابل متفجرة محلية الصنع صوب الجيبات العسكرية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة وأطلق النار الكثيف والعشوائي في شوارع البلدة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمتوسطة.



وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين أحداهما في الفخذ، نقلا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسير المحرر زياد نزال من منزله في قباطية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن كبلت يداه وأعصمت عينيه. وانتشرت عناصر من قناصة جيش الاحتلال في عدة أماكن خلال الاقتحام الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

وأعلنت سرايا القدس كتيبة قباطية وشهداء الأقصى وكتائب القسام، عن خوض مقاتليهم اشتباكات مسلحة وتصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية من أكثر من محور.