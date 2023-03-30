الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مقاومون يستبسلون في التصدي لاقتحام قباطية بجنين

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الخميس ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين، مستخدمين الأسلحة النارية والقنابل محلية الصنع.

العالم- فلسطين

وأظهرت مقاطع مصورة حجم إطلاق النار الكثيف صوب قوات الاحتلال المقتحمة، وكذلك إلقاء قنابل متفجرة محلية الصنع صوب الجيبات العسكرية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة وأطلق النار الكثيف والعشوائي في شوارع البلدة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين أحداهما في الفخذ، نقلا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسير المحرر زياد نزال من منزله في قباطية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن كبلت يداه وأعصمت عينيه. وانتشرت عناصر من قناصة جيش الاحتلال في عدة أماكن خلال الاقتحام الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

وأعلنت سرايا القدس كتيبة قباطية وشهداء الأقصى وكتائب القسام، عن خوض مقاتليهم اشتباكات مسلحة وتصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية من أكثر من محور.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية بجنين وتعتقل مواطناً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا

بالفيديو.. مقاومون يستبسلون في التصدي لاقتحام قباطية بجنين

18عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

أمريكا توافق مبدئيا على صفقات عسكرية مع البحرين والكويت

استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الحديدة