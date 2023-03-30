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مسؤول صيني يدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب

مسؤول صيني يدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب، وكذلك رفض سياسة تشكيل الكتل المتصارعة.

العالم- أسيا والباسفيك

وشدد رئيس الوزراء الصيني في كلمة بمناسبة حفل افتتاح منتدى منطقة بواو الآسيوية، على "ضرورة دعم المبادرة العالمية (الصينية) في مجال الأمن، ومقاومة إساءة استخدام العقوبات الأحادية، ومحاولات تطبيق ونشر التشريعات الوطنية خارج الحدود".

كذلك أكد لي تشيانغ، رفض بلاده لسياسة الكتل المتصارعة، عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين هذا الطرف أو ذاك.

كما أوضح رئيس الحكومة، أن بكين تؤيد الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول، وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل معا وتعزيز التضامن للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين".

كما أكد أنه يتعين على المجتمع الدولي السعي والعمل معا من أجل تعزيز التنمية العالمية بشكل جماعي.

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