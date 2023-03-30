الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

احتجاز صحفي أمريكي بتهمة التجسس في روسيا

احتجاز صحفي أمريكي بتهمة التجسس في روسيا
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس.

العالم- روسيا

وجاء في بيان الهيئة: "تم وقف الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، والمراسل لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، المعتمد في وزارة الخارجية الروسية، والمشتبه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية".

ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية جمع معلومات تشكّل سرا من أسرار الدولة حول "أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، حيث قالت المخابرات إنه أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، تم اعتقال المواطن الأمريكي في مدينة يكاتيرينبورغ.

ويضيف بيان الهيئة: "وقد رفعت دائرة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفدرالية قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس".

روابط ذات صلة

مجلس الأمن يبحث نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... سوريا.. إصابة جنديين جراء عدوان اسرائيلي على محيط دمشق

أسباب وتداعيات الاحتجاجات في العواصم الأوروبية

احتجاز صحفي أمريكي بتهمة التجسس في روسيا

الدفاع الصينية: جاهزون للتعاون مع الجيش الروسي لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية

البرازيل والصين توقعان اتفاقية للتجارة باليوان

تل أبيب.. متظاهرون يقيدون أنفسهم ببوابات الكنيست