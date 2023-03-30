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مصادر فلسطينية: إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين في شمال غرب أريحا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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