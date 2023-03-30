فصائل المقاومة: المقاومة المسلحة خيار إستراتيجي لدحر الاحتلال

العالم- فلسطين

وحسب موقع "شهاب" الإخباري أكدت الفصائل على وحدة الأرض والإنسان والمقاومة، وأن فلسطين التاريخية هي أرض وقف إسلامية لا يمكن التنازل عن ذرة تراب منها، وهي للفلسطينيين، وأن الاحتلال الصهيوني هو كيان زائل لا محال.



وأوضحت أن حق العودة حق راسخ ثابت لا يمكن التفريض فيه وشعبنا قدم التضحيات على مدار أكثر من 75 عام ولازال يقدم لتحقيق عودته واستعادة حقوقه.

وشددت على أن تحرير الأرض والإنسان والمقدسات لا يكون عبر التوسل للاحتلال والعلاقة معه والرهان على الإدارة الأمريكية ولا بالمؤتمرات التآمرية، بل بالمقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المسلحة فهي الخيار الإستراتيجي لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

ودعت الفصائل الأمة بكافة مكوناتها بتحمل مسؤولياتها في نصرة شعبنا وتعزيز صموده وإسناد نضاله المشروع، وبوقف مسار التطبيع المخزي الذي يمثل خدمة للاحتلال ومشاريعه الإجرامية الاحتلالية.

