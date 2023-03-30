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سوريا: العدوان الإسرائيلي الإرهابي استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة

سوريا: العدوان الإسرائيلي الإرهابي استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العدوان الإسرائيلي الإرهابي على محيط دمشق هو استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات كي تنعم المنطقة بالسلام.

العالم - سوريا

وقالت الوزارة في حسابها على موقع تويتر اليوم: “إن العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإن كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان”.

وأضافت الوزارة: “لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها”.

وكان عسكريان أصيبا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق فجر اليوم.

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