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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم رفض جميع دفاعات وادعاءات الولايات المتحدة ولم ينظر في أي من الأسباب التي طرحتها حكومتها
محكمة العدل الدولية تقدم في حكمها الصادر في 10 أبريل 1402 وثيقة أخرى حول شرعية مواقف ايران والسلوك غير المشروع لحكومة الولايات المتحدة
وسائل إعلام أمريكية: 9 قتلى في حادث تصادم مروحيتين للجيش الأميركي بولاية كنتاكي
متحدث الخارجية الايرانية: أمير عبد اللهيان أجرى زيارة ناجحة للغاية الى روسيا بحث فيها قضايا سياسية واقتصادية واستراتيجية ومسائل اقليمية مهمة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين في شمال غرب أريحا
فصائل المقاومة في ذكرى يوم الأرض: المقاومة المسلحة الخيار الاستراتيجي لدحر الاحتلال الاسرائيلي
متحدث كتائب أبو علي مصطفى: نكشف لأول مرة مسؤوليتنا عن العمليتين الأخيرتين في حوارة، وسننفذ المزيد وليفعل الاحتلال ما يشاء، ونحن نتحداه
مصادر فلسطينية : مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال الصهيوني بمحيط حاجز الجلمة شمال جنين بوابل من الرصاص الكثيف
مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري للجيش الصهيوني شمال جنين بالضفة المحتلة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار
اتحاد الفيفا لكرة القدم يحرم اندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاما بعد رفض حاكم بالي استضافة منتخب الكيان الاسرائيلي
وسائل إعلام أمريكية: 9 قتلى في حادث تصادم مروحيتين للجيش الأميركي بولاية كنتاكي
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.