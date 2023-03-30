الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم رفض جميع دفاعات وادعاءات الولايات المتحدة ولم ينظر في أي من الأسباب التي طرحتها حكومتها

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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