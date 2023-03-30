الوفاء للمقاومة تجدد ادانتها للاعتداءات صهيونية على سوريا

العالم - لبنان

وبعد اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس اعربت الكتلة عن أسفها المرير وشجبها لتوسل بعض ذوي الشأن العام في لبنان، خطاب التحريض والتعبئة الطائفية المقيتة في سياق اعتراضهم على إجراءات أو سياسات بعض المسؤولين..

و دعت في بيانها، المعنيين في الشأن العام إلى التعاطي بمسؤولية وطنية تتوخى الحرص على تسيير أمور المواطنين.

الكتلة توقفت عند التراجع الكبير في خدمات قطاع الاتصالات، ورأت فيه خطراً كبيراً يطال البلد وأهله نظراً لانعكاسه على القطاعات كافة، وحثّت وزير الاتصالات على إيجاد حل يجنب البلد المزيد من الويلات ولتفعيل العمل لزيادة الايرادات من هذا القطاع.

وشددت الكتلة على أن الحوار الوطني هو السبيل لتصويب المواقف والاداء، ونفث الأحقاد لا يفضيان إلا الى التعقيد الامور وتفاقم الأزمات.

كما دعت حكومة تصريف الاعمال تحمل مسؤوليتها بجرأة والتنبه الى الحذر من تداعيات اي خطوة ناقصة ازاء استحقاقات الانتخابات البلدية والاختيارية.