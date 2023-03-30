نائبة رئيس مجلس الدوما تؤكد استمرار التعاون مع سوريا في المجال الصحي

العالم - سوريا

وجاء تصريح كوزنيتسوفا في ختام زيارتها والوفد المرافق لمستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية، تخللها لقاء مع مدير عام المشفى الدكتور لؤي نداف، والاطلاع على سير العمل في قسم العمليات وتسليم مجموعة من الهدايا المخصصة للأطفال مقدمة من مؤسسة السيدات المسيحيات الروسية.

وأوضحت كوزنيتسوفا أن هذه ليست المرة الأولى التي تزور سوريا، حيث كان لها تعاون سابق في مجال حماية الأسرة والأطفال، إلا أنها زيارتها الأولى لمدينة اللاذقية بعد تعرضها للزلزال، مشيرة إلى أن النقاش مع مدير المشفى تركز حول المتطلبات والاحتياجات والصعوبات وسبل تذليلها، معربة في الوقت نفسه عن استعداد روسيا لتقديم الأدوية وكل المساعدات الطبية اللازمة لدعم عمل المشفى والمشافي الأخرى، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة الصحية.

وتوجهت نائب رئيس مجلس الدوما بالشكر للأطباء الذين يقدمون المساعدة في مختلف الظروف، مؤكدة أن دفعة جديدة من المساعدات ستصل قريبا وتتضمن أجهزة ومعدات طبية وأغذية أطفال.

بدوره بين مدير المشفى أن المساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية وهدايا للأطفال، ستوزع على المرضى في مركز الأورام.