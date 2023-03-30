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حماس تدين مشاركة شخصيات عربية وإفريقية في مؤتمر تطبيعي مع الكيان

حماس تدين مشاركة شخصيات عربية وإفريقية في مؤتمر تطبيعي مع الكيان
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة الزيارة التطبيعية التي نظمها وفد من شخصيات متعدّدة من دول عربية وإفريقية، إلى الكيان الإسرائيلي المحتل، ولقائه برئيسَي الكنيست والأمن القومي، وغيرهما من قادة الاحتلال.

العالم _ فلسطين

كما استنكرت حماس في بيان الخميس، مشاركة هذا الوفد في مؤتمر تطبيعي من تنظيم أحد مراكز الأبحاث الصهيونية الفاشية التي تدعو لعدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وتروِّج لما يسمّونه الوطن البديل.

وجددت حماس التأكيد على رفضها ورفض الشعب الفلسطيني للتطبيع بكل أشكاله، عادة أن هذا تناقض مع مقتضيات العدالة والإنصاف لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وحقه في الحرية وتقرير المصير.

ودعت الحركة كل الدول والمؤسسات المعنية لإدانة ورفض تلك الزيارة، وإلى تفعيل المقاطعة بكل أشكالها للكيان الاحتلالي الفاشي. وقالت: إن هذا الكيان وصل به الأمر إلى المجاهرة في رفض وجود الشعب الفلسطيني، والترويج لما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تضم حسب زعمهم فلسطين والأردن، وأجزاء من لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية.

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