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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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البنتاغون يعلن عن مقتل متعاقد وإصابة 12 من الجنود الأميركيين باستهداف مقاره في سوريا
مراسل العالم: الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل مجموعة من"جبهة النصرة"الإرهابية في محيط بلدة بسرطون بريف حلب الغربي
أمير عبداللهيان: تعاون ايران مع الوكالة الدولية وخطة الاتفاق النووي لا زالا على جدول اعمالنا ونعتبر الحوار والدبلوماسية هما المسار المناسب للحل
أمير عبداللهيان: تقارير غروسي وتصريحاته تؤكد صحة إعلان طهران عن تعاونها مع الوكالة الدولية
وزير الخارجية الايراني: نحن نطوي اليوم مسار التعاون القوي بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الخارجية الايراني: سنواصل التعاون على المستوى الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم رفض جميع دفاعات وادعاءات الولايات المتحدة ولم ينظر في أي من الأسباب التي طرحتها حكومتها
محكمة العدل الدولية تقدم في حكمها الصادر في 10 أبريل 1402 وثيقة أخرى حول شرعية مواقف ايران والسلوك غير المشروع لحكومة الولايات المتحدة
وسائل إعلام أمريكية: 9 قتلى في حادث تصادم مروحيتين للجيش الأميركي بولاية كنتاكي
متحدث الخارجية الايرانية: أمير عبد اللهيان أجرى زيارة ناجحة للغاية الى روسيا بحث فيها قضايا سياسية واقتصادية واستراتيجية ومسائل اقليمية مهمة
وزير الخارجية الايراني: سنواصل التعاون على المستوى الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.