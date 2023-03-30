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بلينكن يعلق على اعتقال صحفي أمريكي في روسيا بتهمة التجسس

بلينكن يعلق على اعتقال صحفي أمريكي في روسيا بتهمة التجسس
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن اعتقال المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا، بتهمة التجسس.

العالم _ الأميرکيتان

وقال بلينكن: "نحن على اتصال مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن هذا الوضع. والأولوية القصوى لوزارة الخارجية هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج".

وأصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس.

ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تعتبر سرا من أسرار الدولة "حول نشاط إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة، وتم اعتقال المواطن الأميركي في يكاترينبورغ، أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أنشطة إيفان غيرشكوفيتش، الموظف في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في يكاترينبورغ، "لا علاقة لها بالصحافة".

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بلينكن يعلق على اعتقال صحفي أمريكي في روسيا بتهمة التجسس

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