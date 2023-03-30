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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سنبقى عازمين على استرداد حقوق ايران في مواجهة الممارسات غير المشروعة تماما للولايات المتحدة

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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