طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا

العالم - ايران

وفي تصريح له قال كنعاني: للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية في هذا البلد، وهذا الأمر شجع الكيان المذكور على الاستمرار في انتهاك سيادة ووحدة أراضي بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة وتكرار الجرائم بحق مواطني وجنود هذا البلد.

واعتبر كنعاني، مثل هذه الممارسات العدوانية انتهاكا صارخا ومستمرا للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك الإجراءات الإسقاطية لصرف الانتباه عن الأزمات والانقسامات الداخلية العميقة لهذا الكيان، وكذلك استياءه من القوة الداخلية والانفتاحات الأخيرة في العلاقات الخارجية السورية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مطالبة المؤسسات الدولية المسؤولة وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاضطلاع سريعاً بمسؤوليتها القانونية والمعترف بها في اتخاذ إجراءات ضد المعتدي ومنع استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني والانتهاك المتكرر والجسيم لسيادة ووحدة أرض دولة كعضو في الأمم المتحدة.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لعدوان إسرائيلي فجر الجمعة استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري إنه “في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها وأن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية “.

وكان أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي فجر الخميس استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.