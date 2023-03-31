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ميقاتي يعتزم عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل

ميقاتي يعتزم عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

 قالت مصادر اعلامية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أوعَز الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشاريه التحضير للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

العالم - لبنان

وتاتي هذه الدعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "الموجود حاليا في المملكة العربية السعودية حيث يؤدي مناسك حُجّة العمرة مع عائلته"، للبحث في ما تم تأجيله من بنود تتصل بواقع القطاع العام، وأعادة النظر في الرواتب والحد الادنى للأجور وتعويضات النقل واحتساب الرواتب على اي سعر لمنصة "صيرفة" خاص بموظفي القطاع العام، عدا عن المساعدات المدرسية والطبية والحوافز الخاصة بالقطاعات.

وعلم أنّ وزيرين على الأقل طلبا جلسة عاجلة للمجلس، هما وزير الاتصالات جوني القرم والمال يوسف الخليل، للنظر في مطالب قطاعات خاصة بهما.

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