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باثيلي يزور دول الجوار الجنوبي لليبيا لاخراج المرتزقة

باثيلي يزور دول الجوار الجنوبي لليبيا لاخراج المرتزقة
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، جولة أفريقية تشمل دول الجوار الجنوبي لليبيا، سعيا من البعثة الأممية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

العالم-ليبيا

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا للاخبار, قال باثيلي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، بدأت اليوم جولة رسمية في دول جنوب ليبيا -السودان وتشاد والنيجر- في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف باثيلي، يشكل وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة. نحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة.

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