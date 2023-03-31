السعودية تهنئ بفوز ايران بلقب بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية

العالم - ايران

وبهذه المناسبة بعث رئيس الاتحاد السعودية لكرة القدم ياسر المسحل رسالة تهنئة الى نظيره الايراني مهدي تاج.

وجاء في الرسالة: كان من دواعي سروري لقائكم في كيغالي - رواندا في مؤتمر الفيفا، أود أن أهنئكم واتحادكم على فوز المنتخب الوطني الايراني ببطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023.



يسلط هذا اللقب الثالث الضوء على جهد وتفاني والتزام اتحادكم في تطوير كرة القدم الشاطئية، نتمنى لكم التوفيق في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



يذكر ان ايران قد احرزت لقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 بعد هزيمته غريمه الياباني 6-0 في نهائي هذه البطولة التي اقيمت في تايلند.

وكانت ايران قد تصدرت المجموعة الثانية بالفوز على ماليزيا 14-5 وأوزبكستان 11-2 والإمارات 7-2 ، ومن ثم فازت على البحرين 10-0 في الدور ربع النهائي، وفازت على عمان 6-3 في الدور نصف النهائي، لتتأهل الى نهائي البطولة امام اليابان الذي تغلبت عليه هو الاخر، لتظفر بلقب البطولة.