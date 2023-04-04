لخطره الكبير على البشرية... خبراء الذكاء الاصطناعي يدعون لوقف تطويره

العالم - خاص بالعالم

مئات الخبراء العالميين دعوا مؤخرا إلى وقف مؤقت لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي وذلك إلى حين اعتماد وإنشاء أنظمة وهيئات وتقنيات ومؤسسات مهمتها الحماية من تلك البرامج ومراقبتها.



وقال رئيس شركة 'أوبن إيه آي' سام إلتمان:"الأشهر القليلة الفائتة شهدت سباقا غير منضبط لمختبرات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدمغة رقمية ذات قوة كبيرة يعجز أحد حتى مبتكريها عن فهمها أو التحكم بها بصورة مؤكدة".



ودعا الخبراء إلى إبطاء ما وصفوه السباق التجاري معبرين عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي الذي تصعب السيطرة عليه ويظهر إمكانيات تفوق فيها على البشر ومن بين الموقعين على العريضة التي نشرت بهذا الشأن مالك تويتر وشركتا 'سبايس إكس' و'تيسلا' إيلون ماسك.



وقال رائد كندي في مجال الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو:"لا أعتقد أن المجتمع حاضر لمواجهة هذه التقنية ذات القدرات الكبيرة والتي قد تؤثر على شعوب وتعرض دولا ديمقراطية للخطر ينبغي مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي على غرار ما حدث في موضوعي الطاقة والأسلحة النووية".



وفيما حذر الخبراء من احتمال أن يستخدم 'تشات جي بي تي' لنشر معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية أكدوا أن المجتمعات بحاجة إلى الوقت لتتكيف مع هذه البرامج.

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