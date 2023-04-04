الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

لخطره الكبير على البشرية... خبراء الذكاء الاصطناعي يدعون لوقف تطويره

الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

برامج الذكاء الاصطناعي يبدو أنها أصبحت سلاحا ذا حدين، فمن ناحية تظهر التطور والسرعة والكفاءة في إنجاز الأعمال والأمور، ولكن من ناحية أخرى باتت هذه البرامج تحتوي على مخاطر كبيرة على البشرية وتهدد بالتسبب بمشاكل اقتصادية وسياسية.

العالم - خاص بالعالم

مئات الخبراء العالميين دعوا مؤخرا إلى وقف مؤقت لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي وذلك إلى حين اعتماد وإنشاء أنظمة وهيئات وتقنيات ومؤسسات مهمتها الحماية من تلك البرامج ومراقبتها.

وقال رئيس شركة 'أوبن إيه آي' سام إلتمان:"الأشهر القليلة الفائتة شهدت سباقا غير منضبط لمختبرات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدمغة رقمية ذات قوة كبيرة يعجز أحد حتى مبتكريها عن فهمها أو التحكم بها بصورة مؤكدة".

ودعا الخبراء إلى إبطاء ما وصفوه السباق التجاري معبرين عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي الذي تصعب السيطرة عليه ويظهر إمكانيات تفوق فيها على البشر ومن بين الموقعين على العريضة التي نشرت بهذا الشأن مالك تويتر وشركتا 'سبايس إكس' و'تيسلا' إيلون ماسك.

وقال رائد كندي في مجال الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو:"لا أعتقد أن المجتمع حاضر لمواجهة هذه التقنية ذات القدرات الكبيرة والتي قد تؤثر على شعوب وتعرض دولا ديمقراطية للخطر ينبغي مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي على غرار ما حدث في موضوعي الطاقة والأسلحة النووية".

وفيما حذر الخبراء من احتمال أن يستخدم 'تشات جي بي تي' لنشر معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية أكدوا أن المجتمعات بحاجة إلى الوقت لتتكيف مع هذه البرامج.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ماسك و خبراء يطالبون بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي

مقاومون يستبسلون في التصدي لاقتحام قباطية بجنين

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للتحالف بالجوف

تقنية GPT تسونامي مدمر ويعرض وظائف البشر للخطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على تنمية التعاون التجاري مع إيران

الضفة الغربية؛ نقلة نوعية في المقاومة وتصعيد صهيوني

بالفيديو.. دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-04-2023

بالفيديو.. لخطره الكبير على البشرية... خبراء الذكاء الاصطناعي يدعون لوقف تطويره

مساعد وزير الدفاع الإيراني: سنعمل على تقوية الدفاع الجوي السوري