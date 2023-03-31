بوتين يوقع مرسوما بمفهوم السياسة الخارجية الروسية الجديد

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جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، حيث قال الرئيس: "لقد تطلبت منا التغييرات الجذرية في الحياة الدولية أن نعدل بجدية وثائق التخطيط الاستراتيجي الرئيسية، ومن بينها مفهوم السياسة الخارجية لروسيا، والذي يحدد مبادئ ومهام وأولويات النشاط الدبلوماسي".

من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يوفر إمكانية إدخال إجراءات رد متماثلة أو غير متماثلة، حيث يطلق على الولايات المتحدة، في المفهوم الجديد، صاحبة المبادرة والمحرك الرئيسي للخط المناهض لروسيا في العالم.

وتابع لافروف أنه في ظل ظروف التهديدات الخارجية، يؤكد المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية على أن مبدأ الارتباط الأمني متاح استنادا للندية. كما يتحدث المفهوم الجديد عن إعادة هيكلة جادة للاقتصاد العالمي.

وأكد لافروف أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يعكس منطقيا التطورات الثورية في الشؤون الدولية.

وكان الإصدار السابق لمفهوم السياسة الخارجية الروسية قد صدر في نوفمبر 2016، وتم العمل على تحديثه خلال السنوات القليلة الماضية. وفي يناير 2022، تم تقديم الوثيقة المعدة للمناقشة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إلا أن الرئيس أعاد مسودة المفهوم للمراجعة. وتمت الموافقة عليها اليوم الجمعة 31 مارس 2023.