دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا

العالم - خاص بالعالم

ترامب الذي وصل نيويورك قادما من مكان اقامته في فلوريدا ، يتواجد في مانهاتن قبل المحاكمة، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام له ويتمحور حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة أفلام إباحية وتدعى ستورمي دانييلز، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي محاكمة ترامب إلى كشف التهم الجنائية ضده، والتي لم يطلع عليها حتى الآن محاموه أو العامة، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، بينما اكد محاموه إنه سيدفع ببراءته.محاكمة قد تدخل البلاد في جدل سياسي عميق وتلهب الشارع الذي بدأ يغص بمؤيدي ترامب الغاضبين من تلك المحاكمات.



وقالت مؤيدة:" إنه يتعرض للاضطهاد السياسي ، في رأيي، لأن ألفين براج، لم يتهم أبدا المجرمين الحقيقيين في مدينة نيويورك الذين يهاجمون المواطنين".



وقال مواطن امريكي:"هل ستظل أمريكا بحلول الانتخابات القادمة إذا وضعنا رؤساءنا السابقين في السجن؟ سواء كنت تكره ترامب أو ما إذا كنت تحبه ، أو ما إذا كنت تكره بايدن أو تحب بايدن. إنه مجرد شيء فظيع".



وامام تلك التطورات، بدأت شرطة نيويورك إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد.



وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.لم يعلن حتى الآن عن تهم محددة موجهة لترامب، لكن يعتقد بأن المزاعم تتعلق برشوة مالية مقابل الصمت دفعها الرئيس السابقل لستورمي دانيلز.



وهناك من يقول ان ترامب يتعرض للاضطهاد السياسي، وينفي ترامب نفسه ارتكاب أي مخالفات، ويصف التحقيق في هذه القضية بأنه مسيس..وبين هذا وذاك يترقب الشارع الاميركي تلك المحاكمة التاريخية وما سيفرز عنها من نتائج قد تقلب الاوضاع برمتها.

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