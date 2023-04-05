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إعتقال مئات المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى، وأخلته من المصلين تمهيدا لاقتحامات المستوطنين، واعتقلت قوات الاحتلال المئات من المصلين والمرابطين كما اصيب العشرات داخل المسجد بقنابل الغازبعد اقتحامه.

العالم - خاص بالعالم

أكثر من 500 معتقل وجرح العشرات بحق المعتكفين تخريب وتدمير وتفجير للابواب والنوافذ وغرف العيادات داخل المصلى القبلي من المسجد الاقصى المبارك وذلك من أجل افراغ المسجد الاقصى تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

أقتحامات المستوطنين بدأت منذ ساعات الصباح الاولى وبقوة السلاح وبأنتشار مئات الوحدات الخاصة وعناصر الشرطة التي واصلت من حصارها لمن تبقى من المرابطين داخل المصلى القبلي الذين واجهو اقتحامات المستوطنين بالتكبير والهتافات.

كل ما جرى من عدوان على المسجد الاقصى المبارك بضوء أخضر من وزير التطرف الامن القومي بن غفير الذي أعلن أن الاقصى ليس فقط للمسلمين وأنما لليهود أيضا وفق قراة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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