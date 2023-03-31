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الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويقرر ملاحقته قضائيا

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويقرر ملاحقته قضائيا
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد والي ولاية قابس مصباح كردمين من منصبه، وأذن بفتح تحقيق ضده في قضايا فساد.

العالم - تونس

ووفق بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت: " قّرر رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء السيد مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه".

وأعقب قرار الإقالة قرار آخر بفتح تحقيق عدلي ضد كردمين بسبب "عدد من الأفعال"، وفق البيان.

وقال بيان للرئاسة صدر بعد بيان الإقالة: "بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من السيدة وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون".

وتقع ولاية قابس جنوب شرقي تونس، على الخليج الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يعد من أهم المحميات الطبيعية في تونس، وتبعد حوالي 405 كلم عن العاصمة التونسية تونس.

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