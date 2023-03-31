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امام جمعة طهران الموقت..

'الخزانة الاميركية' باتت مركز قيادة حرب اقتصادية ضد الشعب الايراني

'الخزانة الاميركية' باتت مركز قيادة حرب اقتصادية ضد الشعب الايراني
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام سيد محمد حسن ابو ترابي، وزارة الخزانة الاميركية بانها مركز قيادة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني.

العالم - السودان

واشار حجة الاسلام ابو ترابي في خطبتي صلاة الجمعة الى قرب حلول يوم الاول من نيسان /ابريل يوم الجمهورية الاسلامية، وقال : نحن على أعتاب يوم الاول من نيسان/ابريل، وهو يوم الجمهورية الإسلامية ، ووفقًا للإمام الخميني (رض) فهو يوم إمامة الأمة، ويا ​​لها من كلمة جميلة، أي ، إذا كان الشعب في الساحة، فسيكون الفقيه العادل في مركز السلطة.

وتابع قائلا: لقائد الثورة تعبير جميل، وهي سيادة الشعب الدينية، الاستقرار ركنان ، أحدهما الأمة والشعب، والآخر الولاية والقيادة، والجمهورية رمز لوجود الشعب وسيادة الشعب، وركيزة الولاية والقيادة وجود فقيه متعلم وعادل، وبمعنى آخر ولاية العلم والتعاليم المنزلة، وإن ثمرة وجود فقيه عادل في قمة هرم السلطة هي إحدى نتائج سيادة الشعب الدينية، ويجب علينا حماية هذين الجوهرين.

واشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى الحرب الاقتصادية الجائرة ضد ايران، وقال: وزارة الخزانة الأميركية تحولت الى مركز القيادة لمراقبة وتطبيق الإجراءات الاقتصادية التقييدية ضد الشعب الايراني العظيم، لذلك علينا مسؤولية جسيمة، أولا وقبل كل شيء، من خلال احترام الشعب واقتداره، تلبية احتياجات المواطنين، وبهذه الطريقة يجب على جميع المسؤولين والنشطاء الاقتصاديين والمؤسسات العلمية بذل الجهود، لأننا نحن في حرب شرسة ومواجهة مع القوى الاستكبارية في العالم، ولا يمكننا تمهيد الطريق لإعطاء الفرصة للأعداء.

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