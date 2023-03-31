لقاء بين حزب الله وسفير فلسطين وقيادة ’منظمة التحرير’

العالم - لبنان

وحسب وكالة العهد اللبنانية حيّا المجتمعون "انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسلة في الضفة والقدس وكامل الأراضي الفلسطينية"، مستنكرين "الممارسات الصهيونية لقطعان المستوطنين من اعتداءات وقتل وحرق وتعد على الأرزاق والممتلكات وموجة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين والابرياء في مختلف أرجاء الضفة".

وشددوا على "وحدة الصف الفلسطيني في الداخل وتحصين المخيمات من مغبة الاختراقات والفتن وتفعيل هيئة العمل المشترك لكافة الفصائل"، داعين الى "التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية ومعالجة اي خلل مع الجهات الأمنية اللبنانية".

ونوّه المجتمعون بأهمية "الإتفاق الإيراني السعودي واعتبروه انتصارًا للقضية الفلسطينية، وتغليبا للغة التفاهم والتعاون على ما شهدته المنطقة مؤخرا من صرعات وفتن أوقدتها قوى الاستكبار والصهيونية".