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بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على اتهام ترامب

بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على اتهام ترامب
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الإدلاء بأي تعليق على الاتهام التاريخي الذي وجه الى سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية، الجمهوري دونالد ترامب.

العالم - الأميرکيتان

وسئل الرئيس الديمقراطي الذي يقوم بجولة في ميسيسيبي مرارا حول هذا الموضوع من جانب الصحافيين الذين تجمعوا قبل مغادرته البيت الأبيض، إلا أنه رفض الإجابة.

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، قبيل انتخابات 2016.

من المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الأيام المقبلة. بحلول ذلك الوقت، كان المدعون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، قد طلبوا من ترامب الاستسلام ومواجهة الاتهامات التي لا تزال مجهولة في الوقت الحالي.

وعلق ترامب على قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن قائلا: "هذا هو الاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ. الديمقراطيون كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة الحصول على ترامب، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره - توجيه اتهام إلى شخص بريء تماما في تدخل فاضح في الانتخابات".

وشدد دونالد ترامب، على أن "لعبة -مطاردة الساحرات- هذه سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن. يدرك الشعب الأمريكي بالضبط ما يفعله الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون هنا. يمكن للجميع رؤيته"!

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