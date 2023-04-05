ردود أفعال دولية بعد اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك

العالم - خاص بالعالم

ففي إطار ردود الأفعال على هذه الجرائم الخارجية الإيرانية ما وصفته بالهجوم الوحشي الإسرائيلي على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك قائلة إن هذه الجريمة مدانة، وتستوجب ردا عاجلا من العالم الإسلامي وأحرار العالم والمنظمات الدولية.

بدورها، أدانت الخارجية الأردنية اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا.

محذرة الكيان الإسرائيلي من مغبة التصعيد الخطير، وحملتها مسؤولية ما يلحق بالمسجد الأقصى المبارك وطالبت الكيان المحتل بوقف انتهاكاتها

من جهتها، نددت الخارجية المصرية باقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وطالبت بالوقف الفوري للاعتداءات على المصلين.

كذلك استنكرت الخارجية السعودية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

أما القوى والفصائل والسلطة الفلسطينية فقد نددت بالاعتداءات الإسرائيلية على المعتفكين داخل المسجد الأقصى وانتهاك حرمته.



ودعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الشعب الفلسطيني الى الاستعداد للمواجهة الحتمية في الأيام المقبلة.



وقال إن ما يجري في الأقصى يشكل تهديدا جديا للمقدسات. كما دعا رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم الى معاقبة الاحتلال على جرائمه، واصفا الاعتداء بالاستفزازي والجبان.

فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الاحتلال الاسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء والتي ستؤدي الى انفجار كبير.



من جهته أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن القصف الصهيوني على قطاع غزة محاولة فاشلة لمنع غزة من استمرار مساندتها بكل الوسائل للأهالي في القدس والضفة الغربية.

كما حمل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي الكيان الإسرائيلي كامل المسؤولية عن جريمة استباحة المسجد الأقصى المبارك. مشددا على أن رسالة حركة الجهاد الإسلامي للعدو وحماته وحلفائه هي ألا انكسار للفلسطينيين.

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