واشنطن تتهم موسكو باستغلال مقعدها في تبرير الحرب في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وتنوي روسيا مناقشة مخاطر تصدير الأسلحة، وتعددية الجوانب الفعالة من خلال حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حيث سيترأس سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي جلسة للمجلس في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بالاضافة الى جلسة حول السلام في الشرق الأوسط في اليوم التالي.

الجانب الامريكي طالب موسكو بالمهنية في رئاستها الدورية لمجلس الأمن حيث اتهمت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض روسيا باستخدام مقعدها لتبرير أفعالها في أوكرانيا عبر نشر معلومات مضللة

ميدانيا أظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شويجو وعد خلال زيارة لمواقع قوات بلاده التي تحارب في أوكرانيا بزيادة إمدادات الذخيرة.



وقال شويغو:"سنتخذ خطوات لتعزيز إمدادات الذخيرة للقوات على الجبهة تم تحديد حجم الإمدادات الأكثر طلبا من الذخيرة. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادتها'".



تعرض شويجو في الأشهر الماضية لانتقادات حادة من أشد المدافعين عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن بينهم يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، إذ اتهموه بعدم توفير ذخيرة كافية للقوات على خط المواجهة.



الى ذلك استبعد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي نجاح القوات الأوكرانية في طرد القوات الروسية من أراضيها هذا العام واصفا المهمة العسكرية، بالكبيرة والصعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة.

مشيرا الى ان الاوكرانيين اذا ارادوا التغلب على الروس فعليهم ضرب مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.



هذا فيما قالت المخابرات البريطانية إن الهجوم الشتوي للجيش الروسي انتهى بالفشل، وإن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف فقد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم حشدهم.

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