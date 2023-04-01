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شاهد.. إستطلاعات تظهر تراجع شعبية نتنياهو بشكل ملحوظ

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

اظهرت استطلاعات للراي في كيان الاحتلال تراجع شعبية بنيامين نتنياهو بشكل كيير حيث اظهر استطلاع جديد ان 31 %فقط من الاسرائيليين يعتقدون ان نتنياهو هو الانسب لرئاسة الحكومة الاسرائيلية، فيما اظهر الاستطلاع ان 62 % من الاسرائيليين يرون ان على نتنياهو التراجع عن الاصلاحات القضائية. 

العالم - خاص بالعالم

لم يعد نتنياهو الرجل المفضل في الشارع الاسرائيلي بعد اعوام كان بوصف بانه اخر ملوك كيان الاحتلال ، لكن الملك الفاسد هذه المرة لعبفي المحظورات عندما حاول المساس بالجهاز القضائي.

للمرة الاولى منذ عقد من الزمن تكشف استطلاعات الراي تراجعا في شعبية الرجل، فقط 31 بالمائة من الاسرائيليين يرون ان نتنياهو الرجل المناسب لرئاسة الحكومة.

فيما يقابلهم نفس النسبة ترى ان لبيد هو الانسب فيما اكثر من 29 بالمائة يرفضون الاثنين ، 62 بالمائة يرون ان على نتنياهو التراجع عن الاصلاحات القضائية.

الحرس الوطني الخاص مصطلح بات يزعج الاسرائليين خاصه انه يرتبط بايتمار بن جفير والذي كما يبدو يعمل جاهدا لتشكيل مليشات تأتمر بامره، في جهاز الشرطة الاسرائيلية يحذّرون من عصيان شرطي حال سمح لبن جفير بهذه الخطوة التي ستحول الكيان الى كيان عصابات حقيقي.

في تل ابيب تتعقد الازمة ويزيد الصراع والكل يبحث عمن هو قادر على كبح جماح اليمين المتطرف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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