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لقاء يجمع القيادات العسكرية والمدنية السودانية لإنهاء الخلافات

السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أطراف عسكرية يتقدمها عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ونائبه محمد حمدان دقلو مع القيادات المدنية بحضور الرباعية والثلاثية الدولية حضورا في اجتماع لحسم قضايا فنية اختلف حولها فيما يتعلق بدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.

العالم - خاص بالعالم

قضايا شائكة تتعلق بعملية الدمج خاصة ما يتعلق بالجانب الفني بعيدا عن السياسة وخلف الكواليس الحديث ان لابد من تنظيف الجيش من اعضاء المؤتمر الوطني حتى يتم دمج الدعم السريع، لكن ما اكد عليه البرهان ودقلو تكوين جيش موحد يضم الدعم السريع والحركات المسلحة.

إذن لم يف أطراف الاتفاق الاطاري بما وعدوا في التوقيت الزماني لتوقيع الاتفاق وهو الاول من أبريل والتوقيع النهائي السادس من ابريل.

لكن تبقى العبرة في اكتمال العملية السياسية ووضوحها وليس متى وأين فهناك عوائق اخري لهذا الاتفاق تتمثل في الأطراف الرافضة لهذا الاتفاق.

ومع إرهاصات توقيع الإتفاق بدأت بعض من قبائل البجة في شرق السودان إغلاق الطريق القومي في مدينتي كسلا وبورتسودان تمهيدا لإغلاق الشرق بالكامل حسب تعبيرهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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