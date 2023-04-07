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سيرغي لافروف يدعو لنظام عالمي جديد كشرط لوقف الحرب

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

سياسات غربية تجاه موسكو ومن ورائها رفع لسقف حلول الحرب في اوكرانيا،تبدو واضحة من خلال سياسة الناتو وواشنطن تجاه روسيا، والتي تدفع الى مزيد من التأزم بين الجانبين.

العالم - خاص بالعالم

وعلى ما يبدو ان روسيا قررت رفع السقف ايضا كشرط لوقف الحرب في اوكرانيا والدخول في مفاوضات،وهو ما اشر اليه عميد الدبلومسية الروسية سيرغي لافروف من انقرة ان أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام 'نظام عالمي جديد لا يخضع لهيمنة واشنطن.

وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"المسار الهدام للغرب لا زال مستمرا، ورغبته واضحة في هزيمة روسيا استراتيجيا.لا يريدون وقف العمليات العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، دون الاخذ في الاعتبار الضمانات التي تطلبها روسيا، يجب أن يكون النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب، مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينتهكه باستمرار الغرب الجماعي".

هي مؤشرات على دخول الحرب في أوكرانيا في مربعات اكثر خطورة وحدة بموازاة السعي الغربي عبر الناتو لمواجهة روسيا ان عبر الدعم اللامحدود بالاسلحة والعتاد لكييف ،او عبر انضمام دول متاخمة لروسيا الى حلف الاطلسي وفنلندا هنا احدث مثال..
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ومفهوم التعددية القطبية ، يأخذ حيزا هاما ضمن النقاشات في الصالونات السياسية العالمية..لقد حضر هذا المفهوم بقوة خلال المحادثات التي جرت بين الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في موسكو ،وهي اكدت على تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة.

فالحرب في اوكرانيا ستحدد وجه النظام العالمي الجديد، وهو ما قالته صحيفة الغارديان في مقال لها قبل شهرين اكدت فيه ان الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يكون نقطة تحول تاريخية تنبئ بظهور نظام عالمي ما بعد غربي.

وبالنتيجة يتوقع مراقبون من خارج الغرب أن يتخلى النظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة عن الهيمنة العالمية خلال العقد المقبل، وأن يصبح الغرب مجرد قوة ضمن قوى عالمية عديدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. سيرغي لافروف يدعو لنظام عالمي جديد كشرط لوقف الحرب

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