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آخر مستجدات عملية إطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد فارس الصرفندي أن عملية اطلاق النار التي تم تنفيذها قرب حاجز الحمرا في الأغوار والتي ادت الى مقتل مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة قد رفعت من معنويات الفلسطينيين بعد قام الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الصلاة داخل المسجد الاقصى والاعتداء على المعتكفين فيه خلال الايام الثلاث الماضية.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن الى أن تلك العملية تأتي لكي تقول بأن الاحتلال الاسرائيلي لن يظل قادرا على أن يتصرف كما يشاء دون أن يكون هنالك ردة فعل منوها الى أن تلك العملية التي تم تنفيذها قرب حاجز الحمرا في الأغوار قد تكون الأكثر ايلاما لقوات الاحتلال حتى اطلاق الصواريخ التي تم اطلاقها من شمال فلسطين المحتلة ومن الجنوب في قطاع غزة ومن الجنوب اللبناني.

وكانت قد أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز الحمرا العسكري الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط قتيلتين وإصابة أخرى.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش إن "العملية صعبة وقوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة".

وقالت القناة 12 إن "من الاحتمالات التي تفحصها القوات أن المنفذ صدم سيارته بالسيارة التي كانت تستقلها ثلاثة مستوطنات، ما أدى إلى انحراف مركبتهن وتوقفها، ومن ثم ترجل من سيارته وأطلق عليهن النار عن قرب".

وذكرن أن المستوطنتين الجالستين في المقدمة (في العشرينات من العمر) قتلتا نتيجة إصابتهما بالرصاص، فيما أصيبت الثالثة (في الأربعين من العمر) بجروح خطيرة نتيجة للحادث الذي نجم عن انحراف السيارة.

هذا ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز بحثا عن المنفذ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. آخر مستجدات عملية إطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار